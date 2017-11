Moscova: Incendiul in cartierul general al Serviciului de spionaj extern

"Exista un incendiu in aceasta locatie", a precizat acest purtator de cuvant, sub protectia anonimatului, refuzand sa ofere alte precizari.Potrivit agentiei rusesti de presa Interfax, incendiul s-a declansat in subsolul cladirii si mai multe persoane sunt date disparute. Pompierii au salvat alte persoane, potrivit sursei citate.SVR este succesorul celebrei Prima directie generala a KGB, serviciul de spionaj sovietic. Dupa caderea URSS, activitatile KGB au fost incredintate catre doua institutii separate, SVR (Serviciul de informatii externe) si FSB (Serviciul federal de securitate) care este insarcinat cu informatiile in Rusia si contraspionajul.El insusi fost membru al Serviciului de informatii externe in KGB, presedintele Vladimir Putin l-a numit in septembrie 2016 pe fostul presedinte al Parlamentului Serghei Naryskin in fruntea acestei organizatii.