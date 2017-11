SUA, Virginia: Danica Roem devine prima persoana transgender care intra intr-un parlament local

Danica Roem, 33 de ani, a castigat 55% din voturi in fata republicanului Robert Marshall, un conservator care se opune drepturilor LGBT si care a refuzat cu obstinatie sa i se adreseze in campanie cu pronumele "ea". Acesta ocupa fotoliul de parlamentar de 26 de ani.Danica Roem devine astfel prima persoana transgender care ocupa un fotoliu in Adunarea generala din Virginia, reprezentand o circumscriptie mica din jurul orasului Manassas.Fosta ziarista nu a dorit sa intre in politic in calitate de simbol al comunitatii LGBT si si-a facut campanie exclusiv pe baza problemelor locale, incepand cu ambuteiajele pe principala axa rutiera care traverseaza circuscriptia sa.Ea este si solista grupului de thrash metal Cab Ride Home.