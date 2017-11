Twitter accepta sa stocheze datele personale ale rusilor pe un server din Rusia

Intr-un e-mail transmis AFP, Roskomnadzor a confirmat ca Twitter a accepta sa se conformeze "pana la jumatatea lui 2018" prevederilor acestei legi.Incepand cu 1 septembrie 2015, legea obliga retelele sociale, serviciile de mesagerie si motoarele de cautare sa stocheze datele personale ale utilizatirilor de nationalitate rusa pe un server in Rusia.In caz contrar, Roskomnadzor poate bloca accesul la aceste site-uri si servicii. Intr-o prima etapa, Twitter a fost exceptat de la lege, inainte ca o schimbare in conditiile de utilizare sa nu o aduca sub incidenta actului normativ.In septembrie, autoritatile rusesti au amenintat ca vor bloca Facebook in 2018 daca nu va respecta legea. Roskamnadzor a precizat ca "nu are informatii" legate de intentiile Facebook in materie si ca este pe punctul de a lansa o ancheta.