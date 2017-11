UPDATE Spania: Curtea Constitutionala anuleaza declaratia de independenta a Cataloniei

"Declaratia de independenta din 27 octombrie a fost declarata nula si neconstitutionala", a declarat o purtatoare de cuvant, la capatul sedintei in care magistratii au luat aceasta decizie.Curtea a anulat sistemat rezolutiile si voturile parlamentului catalan care incercau sa aduca regiunea spre o secesiune unilaterala.Astfel, Curtea a interzis organizarea unui referendum de autodeterminare in aceasta regiune in care traieste 16% din populatia Spaniei, considerand ca tine de intregul popor spaniol sa se exprime asupra chestiunilor care tin de suveranitatea nationala.Partizanii independentei au ignorat insa deciziile, organizand scrutinul in 1 octombrie.Ulterior, apreciind ca au obtinut 90% din voturi si o rata de participare de 43%, au votat in 27 octombrie in favoarea crearii unui "stat independent sub forma unei republici".Rezolutia a fost adoptata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva si doua abtineri, in absenta majoritatii deputatilor de opozitie, care au parasit sala.