Premiera in Europa: Germania este obligata sa voteze legalizarea unui "al treilea sex", pana la sfarsitul lui 2018

Curtea Constitutionala a cerut miercuri Camerei Deputatilor sa voteze, pana pe 31 decembrie 2018, legalizarea unui "al treilea sex" in registrele nasterilor, alaturi de mentiunile "masculin" si "feminin", relateaza AFP.









Instanta ii invita pe deputati sa includa in registrele de nastere o referinta precum "inter", "divers" sau orice alta "denumire pozitiva a sexului".









Intre timp, autoritatile germane nu vor putea sa forteze persoanele intersex sa aleaga sa se identifice ca persoane de sex masculin sau feminin, precizeaza Curtea.





Pentru judecatori, dreptul general al personalitatii include si "identitatea sexuala", inclusiv persoanele care "nu pot fi clasificate in mod durabil ca barbati sau femei". Ei considera ca legea existenta este "discriminatorie", subliniind "importanta extrema a clasificarii (sexuale) pentru identitatea individuala".





Pana in prezent, in Germania era posibil, din mai 2013, sa nu se completeze campul referitor la sex si sa fie lasat gol, iar cei vizati puteau, ulterior, in decursul vietii, fie sa aleaga sexul masculin ori feminin, fie sa lase mentiunea sexului necompletata.





Insa Curtea Federala de Justitie, o instanta inferioara, a refuzat in august 2016 sa mearga mai departe si sa recunoasca existenta juridica a unui al treilea sex, apreciind ca "nu ar fi legal". Ea a respins o cerere a unei persoane intersex, nascuta in 1989 si inregistrata ca fiind de sex feminin.





Sprijinita de o asociatie care sustine introducerea celui de-al treilea sex, aceasta persoana s-a adresat, ulterior, Curtii Constitutionale.





Persoana reclamanta le-a prezentat judecatorilor supremi analize cromozomiale care arata ca nu este nici barbat si nici femeie.





In cazul in care deputatii valideaza cererea judecatorilor constitutionali, acest lucru va face din Germania prima tara din Europa care va recunoaste in mod oficial un al treilea gen.





In mai, Franta a respins mentiunea "sex neutru", respingand astfel cererea unei persoane nascuta fara penis si fara vagin.





In afara Europei, mai multe tari, inclusiv Australia, Noua Zeelanda, India si Nepal, au recunoscut un al treilea sex, respectiv "sex neutru" sau "intersex".





In Statele Unite, primul caz de persoana inregistrata ca intersex in registrul nasterilor a fost in New York in 2016.