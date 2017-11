Primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, reales pentru un nou mandat

De Blasio, care a fost in intreaga campanie aparatorul locuitorilor New York-ului impotriva presedintelui SUA, a castigat cu 66,1% din voturi, in timp ce rivalul sau republican Nicole Malliotakis, a obtinut 28,1%, dupa centralizarea a 97% din sectiile de votare, potrivit mass-media din SUA.In ciuda unei prezente scazute, primarul in varsta de 56 de ani, a declarat ca New York-ul a trimis "un mesaj catre Casa Alba" exact un an dupa alegerea lui Donald Trump."Vom apara sistemul de sanatate", a spus de Blasio, referindu-se la eforturile lui Trump de a desfiinta Obamacare."Vom apara imigrantii (...) Cand imigrantii sunt atacati, toti suntem atacati!", a declarat primarul reales, in aplauzele sustinatorilor la Muzeul Brooklyn.