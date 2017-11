Donald Trump nu ar vrea sa restrictioneze accesul la port-arme: "Sute de oameni ar fi murit in masacrul din Texas daca ar fi existat legi mai stricte cu privire la port-arme"

Donald Trump sustine ca masacrul de la biserica din Texas ar fi culminat cu mult mai multe morti daca ar fi existat legi mai stricte in SUA cu privire la detinerea armelor, relateaza Telegraph Presedintele Americii afirma ca masacrul nu a fost mai grav tocmai pentru ca cineva a avut posibilitatea de a detine o arma si de a riposta, punand punct atacului.Comentariile ar putea sugera ca, desi America a avut de a face cu unul dintre cele mai grave atacuri din istoria tarii, Trump nu planuieste sa impuna noi legi prin care sa restrictioneze accesul la arme.26 de oameni au fost ucisi cand David Kelley a deschis focul intr-o biserica din Texas. Acesta nu trebuia sa aiba posibilitatea de a-si achizitiona o arma dupa ce a fost condamnat, in 2012, pentru abuzurile asupra copilului si sotiei sale, o crima din cauza careia acesta a fost dat afara din fortele aeriene. De asemenea, David Kelley a fost inchis intr-o clinica mentala din care a evadat, pentru o scurta perioada, in 2012.Stephen Willeford, un fost instructor al National Rifle Association, a fost numit erou dupa ce s-a folosit de propria arma pentru a opri atacul lui Kelley.Intrebat, in cadrul vizitei sale in Coreea de Nord, daca ar trebui sa existe legi mai stricte cu privire la port-arme, mai ales dupa masacrul din Texas, Trump a facut referire la interventia lui Stephen Willeford. "Daca as fi facut ce sugerezi, nu ar fi existat nicio diferenta pentru cursul evenimentelor de acum trei zile"."Si probabil ca nu ar mai fi existat o persoana curajoasa care se intampla sa aiba o arma in camionul sau si care sa-l impuste pe atacator pentru a-l neutraliza.""Daca acesta nu avea o arma la el, in loc de 26 de persoane ucise, am fi avut parte de sute altele."