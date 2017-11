Clientii Zara din Istanbul gasesc in buzunarele hainelor biletele de la lucratorii neplatiti ai lantului de magazine

Cumparatorii de la faimosul magazin de haine Zara, din Istanbul, au gasit biletele neobisnuite in buzunarele hainelor achizitionate. Pe acestea se regaseau reclamatiile lucratorilor, care spun ca nu au fost platiti pentru munca depusa, relateaza Huffington Post Angajatii unuia dintre furnizorii Zara, dar si pentru alte marci, au mers in magazinele Zara pentru a lasa aceste biletele in buzunarele hainelor scoase la vanzare.Pe biletele scria "Am creat aceasta haina pe care urmeaza sa o cumperi, dar nu am fost platit pentru ea". Scopul acestui mesaj este de a-i determina pe cumparatori sa sustina campania si sa faca presiuni asupra magazinului Zara sa isi plateasca muncitorii.Pe biletele scrie ca muncitorii au fost angajati de Bravo, companie contractata de Zara, care s-a inchis peste noapte si nu i-a mai platit pe ultimele trei luni muncite.