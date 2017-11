Aparitia unui Bloc Estic sau plecarea mai multor tari din UE, printre cele 6 scenarii luate in calcul de armata germana pentru 2040

Potrivit publicatiei Spiegel , experti ai armatei germane (Bundeswehr) au elaborat un studiu privind viitorul Uniunii Europene. In raportul "Previziune strategica 2040" (Strategic Foresight 2040), Bundeswehr prezinta diverse scenarii.Este vorba de sase scenarii. Intr-unul dintre acestia, oamenii de stiinta care au contribuit la studiu se asteapta la o "multipla confruntare".Ordinea internationala se prabuseste dupa "decenii de instabilitate"."Extinderea UE a fost in mare parte abandonata, iar mai multe state au parasit comunitatea", se scrie in studiul secretizat, lung de 102 pagini."Europa si-a pierdut competitivitatea globala. Lumea tot mai dezordonata, uneori haotica si predispusa la conflicte, a schimbat dramatic mediul de securitate al Germaniei si al Europei".Intr-un alt scenariu ("Vest spre Est"), tarile est-europene se indeparteaza de UE si se alatura blocului estic. Un alt scenariu ("concurenta multipolara") anticipeaza o crestere a extremismului in Europa. In acest scenariu, unii parteneri din UE cauta o abordare a "modelului capitalist de stat al Rusiei".Studiul nu defineste un interval de timp precis in care aceste predictii s-ar putea indeplini. Toate scenariile sunt, totusi, "plauzibile cu orizontul de timp 2040".Scenariile vin pe fondul divergentelor de opinii care apar tot mai marcant intre Bruxelles si tari precum Polonia, Ungaria sau Republica Ceha.Acestui clivaj i se adauga conflictul dintre Spania si Catalonia.Ce ar putea declansa prabusirea UE? Sa fie criza Cataloniei, Brexitul sau criza refugiatilor? Nimeni nu poate prezice, cu exactitate, ce ar putea face ca bulgarele sa se rostogoleasca tot mai tare si sa creeze o avalansa. Pe moment, exista doar o certitudine, si anume ca scantei pot sari din mai multe parti. In forma sa actuala, UE nu este viabila, se conchide in studiu, si nici un politician din UE nu pare sa aiba solutii la marile probleme de coeziune ale UE.07.11.2017