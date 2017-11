Controversatul islamolog Tariq Ramadan si-a luat concediu de la Universitatea Oxford, dupa acuzatiile de viol si abuzuri sexuale fata de minori

"In urma unui acord si cu efect imediat, Tariq Ramadan, profesor de studii islamice contemporane si-a luat concediu de la Universitatea Oxford", potrivit sursei citate."Un concediu nu implica nicio prezumtie sau o acceptare a vinovatiei si ii permite profesorului Ramadan sa raspunda acuzatiilor extrem de grave care il vizeaza", subliniaza universitatea.Tariq Ramadan, 55 de ani, nepotul fondatorului organizatiei islamiste egiptene Fratia Musulmana si stralucit orator, se bucura de o mare popularitate in mediile musulmane conservatoare. El este insa si foarte controversat, in special in sferele laice, care acuza un islam politic.Acesta este vizat de doua plangeri de viol in Franta, pe fondul valului declansat de scandalul Weinstein, puternicul producator american acuzat de viol si agresiuni sexuale.Tariq Ramadan a negat categoric acuzatiile, acuzand o "campanie de calomniere". Acest tata a patru copii, casatorit de peste 30 de ani cu o femei din Franta convertita la islam, se declarat "senin si determinat".Sambata, Tribune de Geneve a publicat un lung articol legat de patru foste eleve ale lui Tariq Ramadan atunci cand acesta preda franceza si filosofia la Geneva, intre 1984 si 2004.Dintre acestea, trei au afirmat ca au cedat in fata "dominatiei psihologice" exercitate de profesorul lor si au avut relatii sexuale cu acesta, una la 15 ani si alte doua la 18 ani. A patra, care avea 14 ani la acea epoca, a reclamat ca a fost hartuita sexual.Tariq Ramadan a precizat ca va depune plangere pentru calomnie.