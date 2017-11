UPDATE Tara Galilor: Un fost ministru laburist acuzat de hartuire sexuala s-a sinucis

Carl Sargeant, care a fost ministru al Comunitatii si Copiilor in cadrul guvernului regional din Tara Galilor, a demisionat in 3 noiembrie si a fost suspendat din partidul Laburist.Seful Laburistilor, Jeremy Corbyn, s-a declarat "foarte socat" de vestea mortii sale, intr-o postare pe Twitter.Politia din North Wales a precizat ca a fost alertata in jurul orei 11,30 pentru descoperirea unui cadavru la Connah's Quay, identificat ca fiind cel al lui Carl Sargeant. Politia a adaugat ca moartea sa nu este considerata suspecta.In marja scandalului Harvey Weinstein, producatorul american acuzat ca a hartuit sexual zeci de femei, lumea politica britanica este zguduita de mai multe zile de acuzatii care vizeaza mai multi oficiali, dintre care unii de prim rang.Ministrul Apararii Michael Fallon, acuzat ca a pus mana pe genunchiul unei ziariste in 2002 si de o alta femeie ca a incercat sa o sarute in 2003, a demisionat miercuri, in timp ce patru deputati conservatori sunt anchetati in interiorul partidului pentru acuzatii similare.Scandalul vizeaza un alt ministru regional, Mark McDonald (SNP), in Scotia. Opozitia laburista a suspendat marti un deputat acuzat de viol.