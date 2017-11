Rusia celebreaza fara fast un secol de la Revolutia bolsevica din octombrie

Daca aniversarea Revolutiei era sarbatorita cu mare pompa in perioada sovietica, cu o mre defilare in Piata Rosie, in fiecare 7 noiembrie, programul oficial se multumeste astazi cu foarte modeste expozitii si colocvii intre specialisti.O defilare a avut loc marti in Piata Rosie, dar a fost vorba de reconstituirea in uniforme de epoca a paradei din 1941 in timpul bataliei pentru Moscova, in plin razboi mondial, cand soldatii au plecat direct din Piata Rosie pe front.Presedintele Vladimir Putin va trata aceasta zi ca oricare alta zi de munca, a precizat purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov.Partidul Comunist, care ramane cel mai mare partid de opozitie din parlamentul rus, a prevazut un miting in apropierea unei statui a lui Karl Marx, nu departe de Kremlin. La acest eveniment nu sunt insa asteptati mai mult de 5.000 de oameni.Vladimir Putin a evitat tot timpul sa transeze intre Rusia tarista, careia ii lauda stabilitatea si valorile traditionale, si Rusia sovietica, al carei produs pur este.Pentru Kremlin, Revolutia bolsevica trebuie sa serveasca pentru a "trage invataminte" din trecut. Iar "invatamintele" sunt clare: evitarea oricaror veleitati de contestare a puterii in strada, in special cu cateva luni inainte de alegerile prezidentiale din martie 2018, cand toata lumea asteapta un al patrulea mandat pentru Putin.