Unde este premierul demisionar al Libanului, ultima tara prinsa in conflictul dintre sauditi si iranieni ? Un ziar pro-Hezbollah spune ca este arestat in Riad, presa saudita sustine ca a fugit in Emirate

Consilieri ai lui Hariri, cel mai influent politician sunit si aliat apropiat al sauditilor, dezmint ca a fost retinut.Ziarul libanez al-Akhbar, care promoveaza linia gruparii militante si miscarii politice Hezbollah, sustine ca Hariri "a fost pus in arest la domiciliu la cateva ore dupa ce a ajuns l Riad, vinerea trecuta" si ca a ramas retinut de atunci si pana acum.Luni, ministrul saudit Adel Jubeir a respins, spunand ca sunt "prostii", afirmatiile ca regatul saudit l-a fortat pe Hariri sa demisioneze, adaugand ca poate pleca oricand doreste.Speculatiile din Liban in privinta situatiei lui HJariri continua si dupa ce presa saudita l-a aratat intr-o intalnire cu Regele Salman si a scris ca a plecat in Emirate.Demisia lui Hariri a aruncat Libanul iar in mijlocul rivalitatii dintre Arabia Saudita, tara sunita, si Iranul shiit, rivalitate ce a creat convulsii si in Siria, Irak, Yemen si Bahrain.Arabia Saudita a acuzat marti Libanul ca i-a declarat razboi prin agresiunile gruparii shiite Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta fiind o escaladare dramatica a crizei ce ameninta sa destabilizeze mica tara araba.Ministrul saudit pentru afacerile Golfului, Thamer al-Sabhan, a spus ca guvernul libanez va fi tratat ca “un guvern ce declara razboi Arabiei Saudite” din cauza - a sustinut el - agresiunilor Hezbollah.Dand vina pe executivul lui Hariri pentru ca nu a reusit sa ia masuri impotriva Hezbollah in anul in care a guvernat, Sabhan a declarat “exista persoane care vor opri Hezbollahul si il vor face sa se intoarca in cavernele din Libanul de sud”, centrul comunitatii shiite.