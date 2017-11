​The New Yorker: Harvey Weinstein a apelat la serviciile Black Cube pentru a preveni acuzatii publice de hartuire si agresiune sexuala

Publicatia americana citeaza zeci de pagini de documente si surse apropiate efortului lui Weinstein de a tine sub tacere acuzatiile la adresa sa si noteaza ca producatorul a apelat la Black Cube, firma condusa de fosti agenti Mossad si ai altor agentii israeliene de informatii, dar si la compania americana Kroll. Aceasta este cunoscuta, la noi, mai ales pentru investigarea modului cum, in 2014, a fost furat 1 miliard de dolari din trei banci din Republica Moldova.Sursa citata descrie si cum au actionat reprezentanti Black Cube, in serviciul lui Harvey Weinstein. Astfel, doi detectivi Black Cube, folosind identitati false, s-au intalnit la un moment dat cu actrita Rose McGowan pentru a afla de la aceasta informatii. Unul dintre cei doi, pretinzand ca era un avocat al drepturilor femeilor, a inregistrat cel putin patru discutii cu McGowan. Aceeasi persoana, folosind o alta identifate falsa si pretinzand ca are de facut destainuiri impotriva lui Weinstein, s-a intalnit de doua ori cu un jurnalist, pentru a afla de la acesta care femei vorbesc cu presa.Obiectivul explicit al anchetelor, asa cum figureaza intr-un contract cu Black Cube semnat in iulie, era de a preveni publicarea acuzatiilor de abuz indreptate impotriva lui Weinstein, acuzatii care au fost publicate, in cele din urma, de New York si The New Yorker. Printre persoanele care l-au acuzat pe producatorul american se numara si actrita Rose McGowan.Publicatia citata mai noteaza ca, pe parcursul unui an, Weinstein a cerut agentiilor angajate sa culeaga informatii despre zeci de indivizi, sa intocmeasca profilul psihologic al acestora, vizand in special trecutul lor sexual si de viata privata. Weinstein, scrie The New Yorker, a monitorizat personal investigatiile si i-a pus pe fosti angajati ai companiilor sale de film sa se alature acestui efort.In unele situatii, anchetele erau conduse prin intermediul avocatilor lui Weinstein, printre care David Boies, avocat faimos care l-a reprezentat si pe fostul candidat democrat la presedintia SUA, Al Gore, in scandalul alegerilor din 2000. Boies este cel care a semnat contractul prin care se cere Black Cube sa incerce sa afle informatii care sa previna publicarea in The New York Times a relatarii despre abuzurile lui Weinstein. Si aceasta, in conditiile in care firma avocatului reprezenta si The Times in mai multe dosare, inclusiv unul de calomnie.