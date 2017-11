Arabia Saudita spune ca Libanul i-a declarat razboi

Libanul a ajuns la mijloc in rivalitatea regionala dintre Arabia Saudita si Iran de cand politicanul libanez Saad al-Hariri, aliat al sauditilor, a demisionat sambata din functia de premier, acuzand Iranul si Hezbollah.Ministrul saudit pentru afacerile Golfului, Thamer al-Sabhan a spus ca guvernul libanez va fi tratat ca “un guvern ce declara razboi Arabiei Saudite” din cauza - a sustinut el - agresiunilor Hezbollah.Dand vina pe executivul lui Hariri pentru ca nu a reusit sa ia masuri impotriva Hezbollah in anul in care a guvernat, Sabhan a declarat “exista persoane care vor orpi Hezbollahul si il vor face sa se intoarca in cavernele din Libanul de sub”, centrul comunitatii shiite.