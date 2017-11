Statele baltice ridica la granita cu Rusia garduri impotriva migrantilor; Kremlinul le acuza de "razboi psihologic"

Dupa ce aproape a terminat ridicarea unui gard inalt de doi metri de-a lungul celor 137 de kilometri ai granitei sale cu Rusia, Letonia se pregateste sa inceapa o constructie similara pe cei 120 kilometri ai sectorului de frontiera terestra cu Belarus, alti 53 de kilometri fiind frontiera naturala delimitata pe rauri sau lacuri, ridicarea acestui al doilea gard urmand sa se incheie in 2020 si va avea un cost estimat de 10,5 milioane de euro."Inainte se credea ca migratia era doar o problema a tarilor din sudul Europei, dar acum aceasta ne afecteaza si pe noi", a declarat ministrul leton de externe, Edgars Rinkevics, referindu-se la numarul tot mai mare al migrantilor din Orientul Mijlociu si Asia care cauta rute alternative pentru a ajunge in Europa Occidentala, inclusiv prin nordul continentului.Din aceleasi motive si Lituania a decis sa ridice un gard la frontiera cu enclava rusa Kaliningrad si ia in calcul un altul la frontiera cu Belarus. "Un astfel de gard nu va opri tancurile sau militarii, dar va face mult mai dificila trecerea ilegala a frontierei si da populatiei noastre o anumita liniste si senzatia de securitate", a explicat ministrul lituanian de interne, Eimutis Misiunas. Frontiera Lituaniei cu enclava rusa Kaliningrad are o lungime de 266 de kilometri, dar gardul va fi ridicat pe un sector de numai 30 de kilometri. Insa frontiera sa cu Belarusul are 678 de kilometri, fapt ce ar face dificila ridicarea unui gard pe toata aceasta lungime.Cat despre Estonia, aceasta a decis de mult timp sa ridice un gard de sarma ghimpata de-a lungul celor 90 de kilometri ai frontierei sale terestre cu Rusia, insa constructia avanseaza lent si inregistreaza intarzieri fata de planul initial ce prevedea terminarea gardului anul acesta, noul termen estimat fiind acum anul 2020.Intrebat despre aceste masuri, un consilier din cadrul presedintiei ruse, Bogdan Bezpalko, a descris gardurile ridicate de cele trei state baltice drept "complet nenecesare". "Ar fi fost mai bine sa cheltuiasca banii pe altceva", a mai spus reprezentantul Kremlinului, sustinand in plus ca respectivele garduri "sunt parte a unui plan de razboi psihologic impotriva Rusiei".Dar si Norvegia si-a consolidat protectia frontierei cu Rusia, traversata de tot mai multi migranti, in pofida faptului ca aceasta frontiera este aproape de Cercul Polar. Si Finlanda, ce are o frontiera foarte lunga cu Rusia, de peste 1.300 de kilometri, a fost la randul ei afectata de un val de migranti care au traversat teritoriul rus venind dinspre Orientul Mijlociu si Asia.