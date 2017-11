Epurarile din Arabia Saudita, pariul riscant al printului mostenitor, "MBS" / Conflictul cu Iranul se acutizeaza si o noua criza se prefigureaza in Liban

Operatiunea intervine in momentul in care printul Mohammed, 32 de ani, fiul regelui Salman (81 de ani) si cunoscut sub initialele "MBS", nu inceteaza sa isi consolideze puterea, pe fondul promovarii unor schimbari economice si sociale inedite."Structura regulii dinastice stabilita in ultimele decenii este pe punctul sa se transforme intr-un sistem monarhic mai centralizat", a subliniat Jane Kinninmont, de la Chatham House.Analistii considera insa ca scopul acestei epurari a fost degajarea drumului tanarului print mostenitor, eliminand orice opozitie fata de proiectul sau de reforma."Concedierile si arestarile sugereaza ca printul Mohammed, mai degraba decat sa caute aliante, isi intinde amprenta pentru (...) a contra opozitia", spune analistul James Dorsey, de la S. Rajaratnam School of International Studies din Singapore.Aceasta campanie anticoruptie intervine dupa alte masuri in forta, precum decretul care autorizeaza femeile sa conduca masini, incepand cu iunie 2018, si restrangerea puterilor politiei religioase.Insa, in conditiile in care regatul incearca sa atraga investitii dupa criza petroliera, demersul ar putea afecta increderea investitorilor straini si ale companiilor locale, avertizeaza expertii.Printre personalitatile arestate figureaza Walid al-Ibrahim, proprietarul influentei retele satelitare arabe MBC, magnatul constructiilor Bakr Bin Laden si miliardarul Saleh Kamal.Prin arestarea printului Al-Walid, care a investit miliarde pe plan international, campania ar putea speria sectorul privat si ar putea "intensifica fuga de capitaluri", avertizeaza expertii de la Mirabaud Securities Geneve.Alti experti atrag atentia asupra revenirii la o politica dura. "MBS" l-=a demis pe puternic sef al Garzii Nationale, printul Metab bin Abdallah, fiul defunctului rege Abdallah, in varsta de 64 de ani si un timp considerat un pretendent la tron. In iunie, el a obtinut plecarea de la ministerul de Interne a fostului print mostenitor Mohammed bin Nayef."Schimbari atat de spectaculoase vor intampina cu siguranta o rezistenta", arata Kinninmont.Aceste schimbari vin pe fondul unei retorici violente intre Arabia Saudita si Iran legata de Yemen si care a fost declansata de un tir de racheta al rebelilor yemeniti pro-iranieni, interceptata deasupra aeroportului international din Riad in acest week-end.Arabia Saudita a avertizat ca nu va tolera nicio afectare a securitatii sale iraniene. "Ingerintele iraniene in regiune afecteaza securitatea tarilor vecine si securitatea si pacea in lume", a declarat seful diplomatiei saudite, Adel al-Jubeir.Autoritatile saudite acuza Iranul ca se afla in spatele acestui tir de racheta, care "ar putea echivala cu un act de razboi". Iranul a respins "acuzatii iresponsabile si provocatoare" si acuza Riadul de "crime de razboi" in Yemen, tara devastata de conflicte.Intensificarea retoricii, dublata de o disputa si asupra Libanului, intervine in conditiile in care Iranul a marcat succese in Irak si in Siria in razboiul prin procura la care recurg in Orientul Mijlociu cei doi "grei" regionali.Afirmand ca incearca sa contreze influenta Iranului siit, Arabia Saudita a intervenit, in fruntea unei coalitii de tari arabe, in conflictul din Yemenul vecin in 2015, pentru a ajuta puterea sa stopeze avansul rebelilor Houthis, sustinuti de Teheran.Iranul afirma ca nu livreaza arme catre Houthis dar nu isi ascunde simpatia fata de acestia.Coalitia sub comanda saudita impune deja un embargou asupra aeroportului din capitala Sanaa, in mainile rebelilor, si verifica transporturile care tranziteaza portul Hodeida (vest), la marea Rosie, folosit de rebeli.Analistul Randa Slim de la Middle East Institute se declara ingrijorat de faptul ca administratia americana, aliata cu Riadul, considera ca o confruntare cu Iranul este in interesul sau si nu "trimite un mesaj de descurajare Arabiei Saudite".Conflictul din Yemen pare sa se permanentizeze, in momentul in care Arabia Saudita e angajata pe mai multe fronturi, cu o criza deschisa cu Qatarul.Aliatul libanez al Riadului, premierul Saad Hariri, a anuntat sambata de la Riad ca demisioneaza, acuzand Hezbollahul siit libanez si aliatul sau iranian ca au pus mana pe Liban si ca se teme pentru viata sa.Seful Hezbollah, Hassan Nasrallah, a acuzat Riadul ca l-a constrans pe premier sa demisioneze.