​Ce se stie despre Devin Patrick Kelley, autorul celui mai sangeros masacru din istoria Texasului: Ateu, asocial si violent / Se contureaza pista familiala

Este cel mai grav incident de acest tip din acest stat de Sud si unul dintre cele mai grave din istoria moderna a Statelor Unite.First Baptist Church din Sutherland Springs, o mica biserica de lemn asa cum exista peste tot in SUA, era frecventata de parintii fostei sotii a ucigasului, au anuntat luni autoritatile, sugerand un posibil motiv al actelor sale."Stim ca acesti socri sau fosti socri frecventau biserica din cand in cand. Nu erau acolo ieri si nu stim din ce motiv a venit in acea zi", a spus seriful local.Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a declarat la CBS ca biserica "nu a fost alaturata la intamplare".Descris de cei care l-au cunoscut drept un om ingrijorat pentru viata sa ratata, fostul caporal Devin Kelley a fost demis din US Air Force pentru violente conjugale.Acest barbat alb de 26 de ani s-a sinucis duminica, imbracat in negru din cap pana in picioare, dupa ce a omorat 26 de oameni.Diversele imagini cu chipul sau - cu sau fara barba, ras in cap sa nu, fara niciun suras - se etalau luni in presa americana, cu tot atatea intrebari fara raspuns.Ucigasul locuia in New Braunfels, o localitate la circa 50 km de Sutherland Springs.Devin Kelley facea parte din acei oameni care isi expuneau din plin frustrarile pe retelele sociale. Diatribele sale aveau ca tinta religia, biserica, credinciosii.Mai multi dintre fostii sai colegi de clasa au povestit ca s-au indepartat de acest militant ateu, cu comportament ostil si cu frecvente accese de violenta.Cariera militara a lui Kelley a fost scurta, fara anvergura si marcata de un final abrupt.A fost recrutat in 2010 pentru a lucra in departamentul logistica al bazei aeriene din New Mexico, stat vecin cu Texas.Doi ani mai tarziu, a fost adus in fata curtii martiale pentru violente comise fata de sotia sa si de un copil, prezentat de diferite surse ca fiind al cuplului sau doar al femeii. Aceasta a cerut divortul in acelasi an, 2012.Pentru aceste agresiuni, caporalul a fost condamnat la un an de inchisoare. A fost degradat si dat afara din US Air Force. In 2014, a incercat fara succes sa obtina in apel anularea condamnarii.Acesta pare ca s-a mutat ulterior in Colorado, unde cazierul sau judiciar mentioneaza acuzatii de rele comportamente fata de animale.Un alt loc de rezidenta cunoscut este aceasta zona rurala texana New Braunfels: Devin Kelley s-a instalat aici cu prietena sa, intr-un hambar izolat, inconjurat de copaci.Unul dintre vecinii sai povesteste pentru televiziunea locala KSAT, "un tip normal, fara nimic particular", intr-o regiune unde a detine arme de foc este un lucru normal."Singurul lucru ciudat legat de el este ca se auzeau multe tiruri care se auzeau de la el, mai ales noaptea", a povestit el.Kelley a ucis femei si copii cu pusca sa de asalt AR-15, marca Ruger. Condamnarile suferite nu ar fi trebuit sa ii permita cumpararea unei astfel de arme.