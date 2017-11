Modelele de viata ale tinerilor rusi: Parintii, Iisus Hristos, Elon Musk si Vladimir Putin

Cea mai populara retea de socializare ruseasca, VK, a facut un sondaj in randul tinerilor intre 14 si 25 de ani, intrebandu-i care este cea mai importanta influenta pozitiva din viata lor.Cei mai multi au raspuns ca parintii, pe locurile urmatoare fiind Iisus Hristos, magnatul Elon Musk si liderul de la Kremlin.Vestea ca Vladimir Putin este printre idolii tinerilor va fi primita bine de Kremlin, in conditiile in care presedintia rusa s-a zabatut in ultima vreme sa realizeze o campanie pentru tineri inainte de alegerile din 2018, comenteaza Moscow Times