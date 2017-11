Paradise Papers: Secretarul american al Comertului, legaturi de afaceri cu o firma controlata de oligarhul rus Ghenadi Timcenko si de ginerele lui Vladimir Putin, Kirill Shamalov

Este vorba de una dintre principalele dezvaluiri din "Paradise Papers", o noua ancheta a Consortiului international al ziaristilor de investigatii (ICIJ) si media partenere, printre care cotidienele New York Times, Le Monde sau The Guardian.Aceste dezvaluiri se bazeaza pe scurgeri de documente legate de cabinetul international de avocatura Bermudes Appleby, obtinute de ziarul german Suddeutsche Zeitung.Potrivit New York Times, seful Departamentului Comertului si-a redus participatia personala in aceasta societate, Navigator Holdings, atunci cand a devenit ministru, in februarie, dar controleaza in continuare, prin intermediul unor societati offshore, 31%.Dar unul dintre principalii clienti ai Navigator Holdings este societatea rusa de gaze si produse petrochimice Sibur, care a contribuit cu 23 de milioane de dolari la cifra sa de afaceri in 2016, scrie Le Monde.Iar printre proprietarii Sibur figureaza Ghenadi Timcenko, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin si sanctionat de Trezoreria americana dupa invadarea Crimeii de catre Rusia, dar si Kirill Shamalov, casatorit cu fata cea mica a presedintelui rus."Secretarul Ross nu a participat la decizia Navigator de a face afaceri cu Sibur", care "nu era obiectul sanctiunilor la acea vreme, si nici acum", a reactionat Departamentul Comertului, intr-un comunicat. Acesta "nu s-a intalnit niciodata cu actionarii Sibur mentionati", potrivit sursei citate.La nominalizarea sa pentru Comert, Wilbur Ross a incheiat in ianuarie un acord cu Biroul federal de etica guvernamentala enumerand partenerii comerciali pe care intentioneaza sa-i pastreze, dar nu si detalii legate de participatiunile pastrate efective, arata New York Times.Inceputul mandatului presedintelui american, la un an dupa alegerea sa, este in continuare marcat de anchetele legate de suspiciunile de intelegeri ascunse intre echipa sa de campanei si Rusia.Appleby, care se prezinta drept "unul dintre cele mai mari cabinete de avocatura offshore", a anuntat la finele lui octombrie ca se asteapta la publicarea de informatii financiare care ar putea viza unele dintre cele mai bogate persoane de pe planeta, dupa un "incident" informatic. De asemenea, a precizat ca a primit "cereri de informatii" din partea ICIJ, care s-a aflat si la originea scandalului Panama Papers.