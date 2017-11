SUA: Autorul masacrului din Texas s-a sinucis dupa o urmarire in trafic, spune seriful local

Tackitt a relatat ca, dupa atacul armat din biserica, a existat un schimb de focuri intre atacator si doi localnici inarmati in timpul unei urmariri in trafic."Au fost niste schimburi de focuri, cred, inclusiv pe drum, iar apoi masina atacatorului a cedat", a spus Tackitt. "La acel moment credem ca el si-a tras un glont, dupa ce i-a cedat masina", a adaugat el.Un barbat cu o arma de asalt a deschis focul duminica intr-o biserica batista din Texas. Un localnic a raspuns cu propria arma, iar atacatorul a fugit cu masina sa si a fost gasit ulterior mort in vehicul.