Alegeri regionale in Sicilia: Coalitia lui Berlusconi pare ca va castiga "la fotografie" in fata Miscarii 5 Stele / Formatiunea premierului Renzi este la mare distanta

Scrutinul de duminica, vazut ca un test crucial al trendurilor electorale inainte de alegerile parlamentare, s-ar putea traduce printr-o revenire spectaculoasa a lui Berlusconi si printr-o lovitura pentru formatiunea de centru-stanga de la guvernare.Pe de alta parte, o victorie a formatiunii anti-sistem Miscarea 5 Stele i-ar aduce, in premiera, controlul unei regiuni si i-ar consolida pozitia de cel mai popular partid de la nivel national.Televiziunea de Stat RAI afirma ca Nello Musumeci, candidatul de centru-dreapta pentru functia de guvernator al insulei, este creditat cu 36% dintre voturi, iar reprezentantul Miscarii 5 Stele, Giancarlo Cancelleri, cu 34%.Televiziunea privata La7, il coteaza pe Musumeci cu 37,3% si pe Cancelleri cu 36,8%.Coalitia de centru-stanga, condusa de Partidul Democrat al premierului Matteo Renzi, este la mare distanta pe locul trei. Candidatul ei, Fabricio Micari, este cu circa 15 procente in urma in ambele estimari.Alegerile nationale, ce vor fi tinute cel tarziu in luna mai, vor genera cu certitudine un parlament divizat, dar coalitia lui Berlusconi pare ca va castiga cele mai multe voturi si locuri in parlament.