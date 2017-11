Donald Trump, un an la Casa Alba. Rata scazuta de popularitate pe fondul anchetei privind ingerinta rusa in alegeri

Potrivit acestui sondaj dat publicitatii de Washington Post si de canalul de televiziune ABC News, 59% dintre persoanele chestionate dezaproba actiunile presedintelui american, ales la 8 noiembrie 2016 si care si-a preluat efectiv mandatul dupa investirea la 20 ianuarie, cand cota sa de popularitate era de numai 37%.Este cel mai negativ rezultat pentru un presedinte in acest stadiu al mandatului sau in istoria recenta a SUA, mentioneaza cotidianul citat.Un procent de 65% dintre persoanele intervievate considera ca miliardarul republican a facut "putin sau nimic", in timp ce el nu inceteaza sa se laude cu bilantul sau. Opiniile sunt negative in fiecare dosar: economie (53%) in pofida indicilor pozitivi, sistemul de sanatate (70%), unde nu a reusit sa treaca nicio reforma, sau gestionarea amenintarii teroriste (55%) dupa atacul sangeros de marti la New York.Si chiar reforma fiscala anuntata saptamana aceasta si considerata drept masura emblematica pentru mandatul sau a fost primita nefavorabil de majoritatea celor intervievati.In acelasi timp, ciirca 53% dintre americani considera ca leadership-ul SUA s-a diminuat in lume sub presedintia lui Donald Trump.In schimb, 58% dintre cei intervievati aproba modul in care procurorul special Robert Mueller conduce investigatiile federale privind suspicinile despre o eventuala complicitate a echipei de campanie a lui Donald Trump si Rusia inainte de alegerile prezidentiale.Aceasta ancheta s-a accelerat odata cu punerea sub acuzare la 30 octombrie a trei membri ai echipei de campanie a magnatului imobiliar, intre care fostul sau director de campanie Paul Manafort.Si acest dosar continue sa bulverseze presedintia. Canalul NBC News relatase duminica, citand numeroase surse apropiate dosarului, ca anchetatorii federali au "acumulat suficient dovezi" pentru a lua in considerare inculparea lui Michael Flynn, fost consilier pentru securitatea nationala al presedintelui Donald Trump.Flynn a fost demis rapid pentru ca nu a raportat cu exactitate contactele sale cu responsabili rusi in timpul campaniei. Anchetatorii analizeaza, de asemenea, activitatile sale de lobby, in special in favoarea Turciei.Confruntat cu avansare anchetei, Trump a respins din nou orice "complicitate cu Rusia".In acelasi timp, liderul minoritatii democratice din Camera Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a declarat la CNN ca o procedura de destituire a presedintelui nu este o prioritate, chiar si in cazul unei victorii democratice in alegerile parlamentare de anul viitor."Avem responsabilitatea, inainte de toate, de a uni natiunea", a afirmat ea, subliniind ca ancheta nu a descoperit inca fapte precise care sa-l acuze pe Donald Trump.