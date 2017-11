Paradise Papers: Investitia Reginei Elisabeta in Cayman, legaturile cu Rusia ale unor miliardari din anturajul lui Trump si artificiile fiscale ale companiilor precum Apple si Nike

"Peste 13 milioane de documente demasca legaturi dintre Rusia si miliardari din anturajul presedintelui american Donald Trump, afacerile secrete ale apropiatilor primului ministru Canadian, Justin Trudeau, interesele offshore ale reginei Angliei, dar si ale altor peste 120 politicieni din intreaga lume.Documentele arata cat de conectat e sistemul financiar offshore in politica dar si in lumea corporatiilor gigant. Printre acestea Apple, Nike, Uber, dar si alte companii globale care incearca sa evite plata taxelor prin tot felul de artificii.Una dintre retelele offshore duce catre secretarul american pentru comert, miliardarul Wilbur Ross. Incepand cu 2014, o companie de transport naval la care este actionar a obtinut venituri de peste 68 de milioane de dolari de la un gigant energetic controlat de ginerele lui Vladimir Putin.Cel putin 12 consilieri, membri de cabinet si finantatori importanti ai lui Donald Trump apar in documentele secrete", se scrie in investigatia ce poate fi citita aici