Coreea de Sud anunta noi sanctiuni unilatereale pentru Coreea de Nord

Optzeci de bancheri nord-coreeni stabiliti in China, Rusia si Libia, suspectati de a avea legatura cu programele de inarmare ale Coreei de Nord au fost inclusi pe lista neagra, potrivit unei declaratii postate pe site de guvernul sud-coreean."Acesti indivizi au lucrat in strainatate, au reprezentat banci nord-coreene si au fost implicati in finantarea necesara pentru dezvoltarea armelor de distrugere in masa", a scris intr-un comunicat de presa ministerul de Externe.Aceste 18 personalitati sunt deja supuse sanctiunilor din partea SUA. Anuntul vine in ajunul sosirii liderului Casei Albe in Coreea de Sud. Trump l-a acuzat pe presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, ca este conciliant fata de Nord.Acestea sunt primele masuri unilaterale sud-coreene de la preluarea puterii, in luna mai, de catre Moon, care a spus ca doreste o solutie pasnica a crizei si a declarat ca este dispus sa mearga la Phenian "daca circumstantele ii permit".Aceste noi sanctiuni inseamna ca entitatile sud-coreene nu vor putea sa mentina relatii comerciale cu cele din lista.