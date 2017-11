Carles Puigdemont a fost eliberat conditionat

Carles Puigdemont si cei patru fosti ministri ai sai, pe ale caror nume Spania a emis, vineri, mandate europene de arestare, se predasera, duminica, politiei belgiene.Un judecator spaniol a emis, vinerea trecuta, un mandat european de arestare pe numele lui Carles Puigdemont si pentru cei patru fosti ministri ai sai, toti fiind prezenti in acest moment in Belgia.Avocatul fostului lider catalan a declarat, saptamana trecuta, ca Puigdemont nu are incredere in justitia spaniola, dar ar coopera cu instantele belgiene.Posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa obtina azil in Belgia si inclusiv in Uniunea Europeana este "destul de mica", a declarat sambata Stefan Kok, lector la Universitatea din Leiden (Olanda) si expert in drept european.Carles Puigdemont ar fi avut mai multe sanse sa obtina azil in cazul in care ar fi ales o tara care nu este membra a Uniunii Europeana, mai spun expertii in drept european.