Trump nu exclude o intalnire oficiala cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un

In cadrul emisiunii "Full Measure", difuzata duminica, Donald Trump a sustinut ca nu ar fi un lucru rau sa-l intalneasca pe dictator, mentionand, totodata, ca "Am disponibilitatea sa ma intalnesc cu oricine. Nu cred ca acest lucru este o putere sau o slabiciune, ci cred ca a te aseza la masa cu oamenii nu este o idee proasta".Desi Trump isi exprima disponibilitatea fata de o intalnire fata in fata cu Kim Jong-Un, acesta sustine ca mai asteapta sa vada cum decurg lucrurile- "As fi, desigur, pregatit sa fac asta, dar vom vedea cum vor decurge lucrurile, cred ca inca este prea devreme", afirma presedintele american.Pentru ca la venirea sa in Tokio au existat numeroase speculatii legat de faptul ca statul inamic va compromite calatoria lui Trump prin lansarea unui atac nuclear, presedintele american a emis un avertisment pentru Kim Jong-Un. "Nimeni, niciun dictator, niciun regim si nicio natiune nu ar trebui sa subestimeze hotararea Americii. Au existat momente in trecut cand ne-au subestimat. Nu a fost placut pentru ei, nu-i asa?", a adaugat Donald Trump.Aceste comentarii vin dupa luni intregi de remarci intre cei doi lideri, Trump amenintand ca va ploua cu "foc si furie" asupra Coreei de Nord si numind diplomatia "o pierdere devreme".Donald Trump a confirmat, de asemenea, o intalnire Vladimir Putin, presedintele Rusiei, in timpul turneului sau in Asia. "Ma voi intalni cu Vladimir Putin, da. Ne dorim ajutorul lui Putin in problema nord-coreeana", a afirmat acesta.