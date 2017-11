Trump a renuntat la Paul Manafort in campania electorala din cauza unor "potentiale conflicte" cu "anumite natiuni"

Presedintele Donald Trump a spus ca a renuntat la serviciile lui Paul Manafort ca sef al echipei de campanie pentru a evita "potentialele conflicte" de interese cu "anumite natiuni", relateaza AFP si CNN.





"Cred ca am descoperit ceva" despre modul in care Paul Manafort "ar putea fi implicat cu toate - cu anumite natiuni si nici nu stiu exact despre ce a fost vorba. Dar a fost un moment in care am simtit ca ar fi mai bine fara Paul - pentru ca nu vrem sa avem multe potentiale conflicte" de interese, a declarat Trump intr-o emisiune difuzata duminica.





Acesta a mai spus ca nu planuieste sa il demita pe procurorul special Robert Mueller.





"Ei, bine, sper ca trateaza totul corect si, daca e asa, voi fi foarte fericit, pentru ca atunci cand vorbesti despre nevinovatie, eu chiar nu sunt implicat in intelegerea secreta cu Rusia", a spus Trump.









Fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost plasat la sfarsitul lunii octombrie in arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, el avea trei pasapoarte americane, bunuri de milioane de dolari si avea conexiuni cu oligarhi rusi si ucraineni.





Paul Manafort a fost inculpat pentru 12 capete de acuzare, inclusiv de complot impotriva Statelor Unite, spalare de bani, declaratii false si nedeclararea unor conturi detinute in strainatate.