Pentagon: Singurul mod de a localiza si securiza toate siturile nucleare nord-coreene ar fi o interventie americana terestra

Documentul, care ar fi fost redactat de comandantul adjunct al Statului major interarme din Pentagon, subliniaza insa ca o astfel de interventie ar putea determina Phenianul sa desfasoare arme biologice si chimice.Aparitia scrisorii vine intr-un moment in care Donald Trump a inceput sambata un amplu turneu in Asia, agenda fiind dominata de tensiunile dintre Washington si Phenian pe tema programului nuclear al Coreei de Nord.Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, in prima zi a turneului sau in Asia, ca se va intalni in timpul acestui turneu cu omologul sau rus, Vladimir Putin: "Ma voi intalni cu Vladimir Putin, da. Ne dorim ajutorul lui Putin in problema nord-coreeana", a afirmat Donald Trump.Trump si Putin urmeaza sa se intalneasca in timpul summit-ului regional gazduit de Vietnam.