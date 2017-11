Carles Puigdemont s-a predat politiei belgiene

Liderul destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si patru fosti ministri, prezenti la Bruxelles si pe al caror nume Spania a emis, vineri, mandate europene de arestare, s-au predat, duminica, politiei belgiene, relateaza Reuters, citand o televiziune publica din Belgia.

"In aceasta dimineata, cele cinci persoane dorite de Spania s-au predat politiei din Bruxelles. Acestea au fost retinute la 9.17 dimineata", a spus, duminica, purtatorul de cuvant al procurorilor de la Bruxelles, Gilles Dejemeppe, intr-o conferinta de presa.

Un judecator spaniol a emis, vineri, mandat european de arestare pe numele sau si a patru fosti ministri, toti fiind prezenti in acest moment in Belgia.





Totodata, avocatul fostului lider a declarat, saptamana trecuta, ca Puigdemont nu are incredere in justitia spaniola, dar ar coopera cu instantele belgiene.

Posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa obtina azil in Belgia si inclusiv in Uniunea Europeana este "destul de mica", sustin experti in drept penal european. Astfel, potrivit profesorului de drept penal de la Universitatea din Gronningen, Pim Geelhoed, articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, la care a aderat si Spania, stabileste ca "daca judecatorul dintr-o anumita tara emite un mandat de arestare, celelalte state membre ale UE trebuie sa-l predea pe suspect tarii" care a adresat solicitarea, a declarat pentru NOS Pim Geelhoed, profesor de drept penal al UE la Universitatea din Groningen.

Cei cinci lideri separatisti nu s-au prezentat la o audiere joi, cand alti noua fosti membri ai Guvernului regional catalan au fost arestati preventiv.





Unul dintre cei noua retinuti a fost eliberat vineri dupa ce a platit o cautiune in valoare de 50.000 de euro.





Ei sunt acuzati cu totii de rebeliune, razvratire si deturnare de fonduri publice dupa proclamarea "Republicii Catalonia".

Update 15.16 : Carles Puigdemont si cei patru fosti ministri, prezenti la Bruxelles, au fost retinuti. Acestia vor fi audiati dupa-amiaza.