Catalonia: Partidele pro-independenta ar putea obtine cele mai multe voturi la alegerile regionale, dar risca sa piarda majoritatea absoluta

Trei partide favorabile independentei - ERC, Stanga republicana, CUP, Candidatura unitatii populare, de extrema stanga, si PDECat, Partidul democrat european, conservator separatist - si-ar adjudeca intre 66 si 69 din mandate in parlamentul cu 135 de locuri, unde majoritatea absoluta este de 68 de locuri, indica sondajul.Acest rezultat ar insemna 46% din voturi, cu 1,8% mai putin decat la ultimele alegeri regionale, care au avut loc in septembrie 2015.Cele trei formatiuni dispun in prezent de 72 de locuri in parlamentul regional.Un alt sondaj publicat de cotidianul conservator La Razon arata ca aceleasi trei partide ar obtine doar 65 de locuri la scrutinul anticipat.