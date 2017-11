China are un Black Friday care face planeta invidioasa

Cum a aparut alternativa la Black Friday din China

China este cel mai bun exemplu de piata pe care poti sa vinzi orice, mai ales cand vine vorba de bunuri de larg consum. Iar tara asta avea nevoie de o sarbatoare dedicata cumparaturilor la preturi reduse, pe model american. Nu se numeste Black Friday, ci Singles Day si se desfasoara pe 11 noiembrie, in fiecare an, din 1990 incoace.In timp ce europenii si americanii se uitau la Black Friday, Singles Day a fost un real succes anul trecut, cand 17,79 miliarde de dolari au fost cheltuiti pe site-ul de cumparaturi Alibaba (echivalentul asiatic al Amazon), in primele 12 ore ale "Zilei Unice". In primele doua ore, site-ul incasase deja sapte miliarde de dolari. Gandeste-te ca acesta este doar un retailer din China, dar este cel mai mare si cel care a alimentat cel mai mult evenimentul. Mai mult, 82% din comenzi au fost plasate de pe dispozitive mobile.Astfel, anul acesta, de Black Friday-ul local se asteapta sa aiba peste 20 de miliarde de dolari incasai. La baza are cam acelasi concept ca Black Friday, o zi in care dai buzna in magazine sau pe site-uri online si cumperi produsele mult dorite la preturi mult mai mici. Singles Day a aparut dintr-un motiv total neinspirat, poate, dar care a prins chinezii mai mult decat ai crede.Singles Day a inceput ca o sarbatoare obscura "anti-Valentine" pentru persoanele singure din China din anii 1990, cand studentii de la Universitatea Nanjing au inceput sa sarbatoreasca singuratatea lor. La noi e cunoscuta si sub numele de Ziua Burlacilor. China are si un puternic dezechilibru de gen. In 2011, datele oficiale au aratat ca erau cu 20 de milioane mai multi barbati decat femeile sub varsta de 30 de ani.Pana in 2020, sociologii se asteapta ca discrepanta sa ajunga la 35 de milioane. Pana in 2030, se estimeaza ca barbatii chinezi de la varsta de 30 de ani nu se vor casatori niciodata. Ma rog, asta este o alta problema. Cert este ca Singles Day a prins contur dintr-o realitate a vremii, care nu are neaparat legatura cu cumparaturile.Aceasta alternativa la Black Friday a fost preluata de gigantul de comert online Alibaba in 2009 si a devenit acum o zi in care toti, indiferent de statutul lor, isi cumpara cadouri. De asemenea, a fost vazuta ca o sansa de a spori vanzarile in perioada de relaxare intre sarbatorile nationale ale Saptamanii Aurii din China, din octombrie, si sezonul cumparaturilor de Craciun.