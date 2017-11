Experti: Sanse "destul de mici" pentru Carles Puigdemont sa obtina azil in Belgia

"Belgia ar trebui pur si simplu sa-l deporteze, daca Spania cere acest lucru. Cel mai probabil, Puigdemont va fi doar pus sub acuzare si acest lucru nu este suficient pentru a demonstra ca drepturile omului in cazul sau sunt incalcate", a explicat Stefan Kok la televiziunea olandeza NOS.Articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, la care a aderat si Spania, stabileste ca orice persoana are dreptul la un proces corect: "Daca judecatorul dintr-o anumita tara emite un mandat de arestare, celelalte state membre ale UE trebuie sa-l predea pe suspect tarii" care a adresat solicitarea, a declarat pentru NOS Pim Geelhoed, profesor de drept penal al UE la Universitatea din Groningen.Carles Puigdemont ar fi avut mai multe sanse sa obtina azil in cazul in care ar fi ales o tara care nu este membra a Uniunii Europeana, mai spun expertii in drept european.