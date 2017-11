Carles Puigdemont, aflat la Bruxelles, face apel la unitatea partidelor separatiste la alegerile regionale din 21 decembrie

Intr-un interviu acordat vineri seara postului belgian RBTF, Puigdemont s-a declarat "dispus" sa candideze la scrutinul convocat de premierul spaniol Mariano Rajoy in decembrie.Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, care a parasit Spania si s-a adapostit in Belgia dupa ce guvernul sau a fost destituit dupa declararea unilaterala a independentei, spune ca este pregatit sa candideze la alegerile regionale din 21 decembrie. Un judecator spniol a emis un mandat european de arestare pe numele lui Puigdemont, dupa ce procurorii au cerut acest lucru.Un judecator spaniol a emis mandat european de arestare pe numele sau si a patru fosti consilieri, toti aflati in acest moment in Belgia.