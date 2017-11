Premierul Libanului a demisionat, spunand ca viata sa este in pericol

Prim-ministrul libanez Saad al-Hariri a demisionat sambata intr-o emisiune televiziata, spunand ca se teme pentru ca este tinta unui complot pentru a fi omorat, relateaza Reuters. De asemenea, acesta a criticat Iranul si aliatul sau libanez Hezbollah.





"Traim intr-un climat asemanator cu atmosfera care a predominat inaintea asasinarii martirului Rafik al-Hariri (tatal sau)", a declarat premierul, subliniind ca exista un complot care ii vizeaza viata.

In declaratia sa, Hariri a afirmat ca Iranul "pierde din interferentele sale in afacerile lumii arabe", adaugand ca Libanul "se va inalta asa cum a facut-o in trecut" si ca "va taia mainile care se extind in mod rau in ea".





Hezbollah este dominanta din punct de vedere politic in Liban, dar legaturile sale cu Iranul si sprijinul acordat presedintelui sirian Bashar al-Assad au infuriat unii libanezi.





Hariri a vizitat Arabia Saudita, un dusman politic al Iranului si Hezbollah, de doua ori in saptamana trecuta, intalnindu-l pe printul Mohammed bin Salman, dar si pe alti inalti oficiali.