Universitatea Princeton si Microsoft au dat in judecata administratia Trump pentru a salva programul "Dreamers", destinat imigrantilor ilegali

Universitatea Princeton si Microsoft au dat in judecata administratia presedintelui Donald Trump, vineri, pentru a salva programul "Dreamers", care permite persoanelor care au intrat neoficial in Statele Unite, atunci cand erau copii, sa ramana in tara si sa lucreze legal, daca indeplinesc anumite conditii, relateaza News.ro, citand Bloomberg.





Presedintele Trump a declarat in septembrie ca programul cunoscut sub numele Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) se va incheia in martie 2018, daca Congresul nu va crea o solutie pe termen lung.





Presedintele Barack Obama a infiintat DACA prin intermediul unei directive, in 2012.





Microsoft si Universitatea Princeton, impreuna cu un student al acesteia, au intentat procesul, prin care contesta incheierea programului la un tribunal din Washington, sustinand ca acest fapt le va crea prejudicii.





Reclamantii vor sa obtina o declaratie potrivit careia oprirea brusca a DACA este ilegala si neconstitutionala, precum si un ordin de blocare a acesteia.





Un reprezentant al Departamentului de Justitie a refuzat sa comenteze.

DACA permite persoanelor care au intrat ilegal in Statele Unite atunci cand erau copii sa solicite permisiunea de a ramane si a munci legal timp de doi ani, daca nu au cazier, sunt inscrisi intr-o institutie de invatamtnt sau au obtinut o diploma. Dupa obtinere, acest statut poate fi prelungit, dar nu reprezinta o etapa in obtinerea cetateniei.