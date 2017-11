Egipt: O prezentatoare tv care a facut o emisiune despre dreptul mamelor de a fi celibatare, condamnata la inchisoare

Justitia egipteana a condamnat in aceasta saptamana la trei ani de inchisoare o prezentatoare de televiziune care a consacrat o emisiune dreptului femeilor de a deveni mame in afara casatoriei, relateaza AFP.

Doaa Salah, care prezinta o emisiune saptamanala pe un canal privat, a fost gasita vinovata de "ultraj la decenta publica" si ar urma sa plateasca o cautiune de 10.000 de lire egiptene (circa 488 de euro) pentru o amanare a executarii pedepsei, in asteptarea unui posibil apel, afirma surse judiciare citate de AFP, potrivit Agerpres





In luna iulie, Doaa Salah a prezentat o misiune in cadrul careia ea a vorbit despre maternitatea femeilor celibatare si s-a intrebat daca este posibil pentru o femeie insarcinata "sa se marite doar pentru nasterea copilului ei, iar apoi sa divorteze, in baza unui acord prealabil".







Viata sexuala in cadrul casatoriei ramane un subiect tabu in societatea conservatoare din Egipt, noteaza AFP.





Plangerea impotriva prezentatoarei pentru "incitare la libertinaj" a fost depusa de un avocat. Apararea poate face apel la verdict.