Crucea Rosie: Frauda de peste 5 milioane de dolari cu ajutoarele oferite in timpul epidemiei Ebola din Africa de Vest

Crucea Rosie a confirmat ca peste de 5 milioane de dolari din banii donati ca ajutor in timpul epidemiei cu virusul Ebola din Africa de Vest au disparut prin frauda si coruptie, relateaza BBC.





Pe masura ce Ebola s-a raspandit in Liberia, Sierra Leone si Guineea, Federatia Crucea Rosie din Geneva a impartit donatii, in valoarea de aproximativ 100 de milioane de dolari, societatilor nationale de Cruce Rosie din fiecare dintre aceste tari.





Potrivit Crucii Rosii, frauda s-ar fi savarsit prin provizii la suprapret, salarii non-existente si facturi vamale false.





O ancheta efectuata de autorii Crucii Rosii a dezvaluit ca in Liberia au disparut 2,7 milioane de dolari prin provizii la suprapret sau salarii pentru angajati inexistenti.





In Sierra Leone, personalul din cadrul Crucii Rosii se pare ca a colaborat cu muncitorii bancilor locale pentru a elimina peste 2 milioane de dolari, in timp ce in Guineea, unde investigatiile sunt in desfasurare, aproximativ 1 milion de dolari au disparut prin facturi vamale false.





Peste 10.000 de oameni au murit intre 2014 si 2016 in timpul epidemiei.