Dezbatere aprinsa in Franta, dupa ce Consiliul de Stat a decis inlaturarea unei cruci de pe o statuie a lui Ioan Paul al II-lea, in numele laicitatii

"Sper ca nu il veti lua pe Ioan Paul al nostru!". Alertat de prezenta ziaristilor la picioarele monumentului de 7,50 metri intaltime, Guy Olszewski, de origine poloneza, a coborat din masina sa pentru a se implica in dezbatere. "Ma depaseste! Suntem intr-o tara crestina. Cand vad ca se construiesc moschei in alte localitati...", mormaie el."Nu statuia in sine pune probleme. Papa e un personaj ca oricare altul, putea fi De Gaulle sau oricine altcineva. Dar faptul ca se pune o cruce imensa deasupra il face un monument religios", ii replica Michel Pageot, din aceasta regiune foarte catolica din vestul Frantei.In localitatea bretona cu circa 10.000 de locuitori, statuia de bronz a lui Ioan Paul al II-lea, amplasata din 2006 in centrul unei parcari publice, sub un arc impozant dominat de o cruce, face parte acum din peisaj si multi locuitori au primit cu detasare recenta decizie a Consiliului de Stat, inalta institutie administrativa, care a ordonat inlaturarea crucii, in numele laicitatii statutului.Franta este, potrivit unei legi din 1905, o republica laica, cu un stat neutru, separat de religii.Aceasta laicitate, rara in Europa, este sustinuta de numerosi francezi. Potrivit unui sondaj publicat in 2017 de institutul WinGallup, 50% dintre francezi se declara fie atei, fie fara religie, fata de doar 45% care se declara credinciosi.Dar laicitatea este in mod regulat un subiect aprins de dezbateri, in centru fiind o serie de manifestari ale credintei musulmane (portul valului, burkini etc), sau al mostenirii crestine a tarii.In vara lui 2016, primari de dreapta au vrut sa interzica portul burkini, un costum de baie care acopera intregul corp, pe plaje. Consiliul de Stat a estimat insa ca nu se poate interzice aceasta tinuta deoarece nu provoaca tulburari ordinii publice.In numele acestei laicitati, fostul presedinte Jacques Chirac a refuzat sa mentioneze in proiectul constitutiei europene o mentiune legata de radacinile crestine ale Europei.Polemici care sunt insa departe, uneori, de preocuparile locuitorilor din Ploermel."Nu ma deranjeaza aceasta statuie, e amplasata aici si atrage multi turisti", spune Denis Robin. "Nu inteleg aceasta polemica si cred, din nefericire, ca nu s-a terminat"."Sa incetam sa ne culpabilizam in permanenta. Franta e Franta si nicio jurisdictie, nici macar cea mai inalta, nu are dreptul sa ne incalce credintele, convingerile si mai ale cultura noastra", crede fostul primar de dreapta Paul Anselin, aflat la originea instalarii acestei statui.Acest personaj baroc de 87 de ani, care s-a intalnit cu Papa Ioan Paul al II-lea in 1987, doreste organizarea unui referendum local. El se bazeaza pe propunerea actualului primar de dreapta, Patrick Le Diffon, de a privatiza terenul pentru a nu cadea sub incidenta legii din 1905."Nu prin privatizarea spatiului din jurul statuii se va rezolva problema, deoarece caracterul ostentaiv al crucii ridica aceasta problema", raspunde Gilles Kerouedan, membru al unei grupari care promoveaza "Libera gandire" si unul dintre principalii opozanti ai sculpturii.Acest locuitor din Ploermel a depus plangere la politie dupa ce a primit amenintari cu moartea.Dezbaterea a ajuns pana la premierul polonez Beata Szydlo, care a anuntat ca guvernul sau "va incerca sa salveze cenzurarea monumentului compatriotului nostru", propunand mutarea sa in Polonia.