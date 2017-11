Kevin Spacey, tinta unei anchete a Politiei Metropolitane din Londra

Politia britanica a deschis un dosar in care investigheaza o acuzatie de agresiune sexuala care l-ar viza pe actorul Kevin Spacey, pentru fapte ce s-ar fi petrecut la Londra in 2008, relateaza Guardian. De asemenea, potrivit CNN, mai multi angajati sau fosti angajati de pe platourile de filmare a serialului House of Cards spun ca actorul in varsta de 58 de ani a creat un mediu de lucru toxic, prin prisma hartuirii sexuale.





Sectia de abuz asupra copilului si infractiuni sexuale din cadrul Politiei Metropolitane din Londra cerceteaza o serie de afirmatii cu privire la o agresiune sexuala ce a avut loc in capitala Angliei, in timp ce Kevin Spacey lucra ca director artistic la teatrul Old Vic.









"Pe 1 noiembrie, politia Londrei a transmis o acuzatie de agresiune sexuala la Politia Metropolitana", a declarat purtatorul de cuvant al al Scotland Yard.

"Se presupune ca un om a atacat un alt barbat in 2008 in Lambeth. Ofiterii sectiei abuz asupra copilului si comiterea infractiunilor sexuale investigheaza".





Politia Metropolitana a refuzat sa confirme identitatea acuzatului, dar se crede ca ar fi vorba despre Kevin Spacey, care a fost acuzat de catre actorul

Potrivit the Sun, barbatul, care are acum 32 de ani, l-a acuzat pe Spacey ca l-a abuzat in timp ce erau la vedeta House of Cards acasa, dupa ce tanarul il rugase sa il ajute in cariera.





Sun a mai scris ca tanarul sustine ca s-a trezit in timp ce Spacey intretinea sexuale cu el, i-a spus sa se opreasca, iar Spacey l-a avertizat sa nu vorbeasca despre asta.

Opt angajati sau fosti angajati de pe platoul de filmare al serielului House of Cards au spus pentru CNN ca actorul Kavin Spacey a creat un mediu de lucru toxic printr-un patern de hartuire sexuala.