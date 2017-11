Turcia: Muftiii vor avea dreptul sa casatoreasca legal un cuplu, nu doar in fata lui Allah

Potrivit acestei legi promulgate de presedintele Recep Tayyip Erdogan joi seara, muftiii, angajatii religiosi ai Departamentului pentru afaceri religioase (Diyanet), sunt de acum autorizati sa celebreze oficial casatorii.Pana acum, aceasta misiune era rezervata doar ofiterilor de stare civila, reprezentantii religiosi fiind autorizati sa uneasca un cuplu in fata lui Allah, in cadrul unei ceremonii care nu avea nicio valoare in fata legii.Casatoriile efectuate de ofiterii starii civile isi pastreaza in continuare validitatea.Erdogan, care conduce Turcia din 2003, este acuzat in mod repetat ca vrea sa laicizeze societatea turca, in opozitie cu principiile pe baza carora a fost fondata Turcia moderna in 1923 de catre Mustafa Kemal Ataturk.Guvernarea sa a anulat progresiv interdictia purtarii valului islamic in institutii, autorizand femeile sa poarte acest val in universitati, Parlament sau institutii publice.