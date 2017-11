VIDEO Documentar despre Istoria Moldovei, sub patronajul lui Igor Dodon: Este prima incercare de a povesti tuturor care anume este istoria noastra adevarata

Noi ne dorim sa traim la noi in tara, dorim sa ne vedem copiii studiind istoria acestui meleag, si nu a unui stat strain, dorim ca moldovenii sa revina acasa, dorim sa ne mindrim cu prezentul nostru, dar trebuie sa avem si un viitor demn, iar pentru aceasta trebuie sa cunoastem evenimentele din trecut. Doar in acest mod vom constientiza cine sintem noi, moldovenii.

Etnonimul "moldovean" este pe larg folosit deja in secolele XII-XIII.

Denumirea de "Moldova" este una traditional europeana, fiind caracteristica pentru Europa de Vest si cea de Est.

In cele trei episoade ale documentarului televizat "Istoria Moldovei", vor fi expuse evenimente din istoria multiseculara a tinutului nostru. Spectatorului ii vor fi prezentate si primele asezari umane, si relatari despre specificul civilizatiei Cucuteni-Tripolie, sciti, sarmati, geti, evolutia Tarii Moldovei in perioada Evului Mediu, istoria contemporana a tarii noastre.

Nu o singura data am auzit expresia ca istoria se misca in forma de spirala. Vizionind acest documentar, ne vom recunoaste in eroii epocilor de cindva pe noi insine, vom sesiza greselile pe care le-am repetat dupa predecesori si, neaparat, vom gasi sfaturi pentru viitor.

Eu si echipa mea vom depune eforturile necesare pentru ca pelicula "Istoria Moldovei" sa poata fi vizionata de toti locuitorii tarii noastre. Pentru mine, este mai mult decit un simplu proiect televizat. Este prima incercare de a povesti tuturor si fiecaruia in parte care anume este istoria noastra adevarata. Noi sintem parte a acestei istorii, noi nu incercam s-o facem mai frumoasa decit este sau sa excludem si sa dam uitarii anumite evenimente istorice. Ne percepem istoria asa cum este ea in realitate. Tocmai pentru ca iubim Moldova, pentru ca sintem locuitorii acestei tari - sintem moldoveni!

In viitorul apropiat, va fi prezentat primul episod al filmului despre Istoria Moldovei - istoria noastra!

Presedintele Moldovei, Igor Dodon, a anuntat, vineri, pe pagina sa de Facebook lansarea unui documentar televizat Istoria Moldovei, format din trei episoade, in care "care vor fi expuse evenimente din istoria multiseculara a tinutului nostru". Potrivit presedintelui Moldovei, "spectatorului ii vor fi prezentate primele asezari umane si relatari despre specificul civilizatiei Cucuteni-Tripolie, sciti, sarmati, geti, evolutia Tarii Moldovei in perioada Evului Mediu, istoria contemporana a tarii noastre". In trailerul primului episod postat de Igor Dodon pe pagina de socializare se poate auzi vocea naratorului care vorbeste despre civilizatia dacilor, getilor si despre capitala statului dac Sarmizegetusa.Postarea integrala a presedintelui Moldovei, Igor Dodon: