Contul de Twitter al lui Donald Trump a fost dezactivat pentru scurt timp de un angajat demisionar al retelei sociale

In jurul orei 19,00 (23,00 GMT), vizitatorii contului @realDonaldTrump erau primiti cu urmatorul mesaj: "Ne pare rau, aceasta pagina nu exista".Initial, Twitter a anuntat ca acest cont a fost dezactivat "din neatentie" un urma unei erori comise de un angajat."Contul a fost dezactivat timp de 11 minute si de atunci a fost reactiva", a precizat Twitter, precizand ca are loc o ancheta interna "pentru ca acest lucru sa nu se mai poata repeta".In urma acestei anchete, "am descoperit ca aceasta dezactivare a fost provocata de un angajat al Twitter care se afla in ultima sa zi de munca", a aratat reteaua sociala.Donald Trump nu a comentat pana acum acest incident.Acest cont personal - Trump are si un cont oficial, @Potus, care este insa putin folosit, in ciuda celor 20,9 milioane de abonati - este mijlocul predilect de comunicare al presedintelui american, cu 41,7 milioane de abonati.Incidentul a starnit insa o controversa legata de securitatea conturilor personale si eventuale consecinte grave in urma unor mesaje atribuite in mod fals presedintelui."E socant sa vezi ca un simplu angajat al Twitter poate sa inchida contul presedintelui. Ce s-ar fi intamplat daca ar fi plasat un twitt fals?", s-a intrebat Blake Hounshel, redactorul sef al revistei Politico."Serios, ce s-ar fi intamplat daca aceasta persoana ar fi scris ceva legat de o lovitura nucleara imaginara impotriva Coreii de Nord?", a adaugat el.