Topul Forbes 2017: Merkel e, pentru a saptea oara consecutiv, cea mai puternica femeie din lume, urmata de Theresa May. Pe locul 19 se afla Ivanka Trump

In argumentarea deciziei sale, Forbes scrie ca politiciana crestin-democrata "si-a pastrat locul, dupa succesul in alegeri puternic disputate", referindu-se la functia de cancelar a Angelei Merkel, mentinuta in urma alegerilor parlamentare germane din septembrie 2017. "Germania este cea de-a patra economie a lumii, dupa PIB-ul tarii", se mai scrie in argumentatia Forbes. Lista intocmita de Forbes apare anual, incepand cu anul 2004.Anul trecut, Merkel primea locul I in topul Forbes pentru "umanism pur", deschizand granitele unui milion de refugiati din Siria si din alte tari musulmane. In 2016, Forbes lauda decizia cancelarului german de a sprijini, prin livrarea de arme din partea statului german, lupta kurzilor impotriva militiilor Statului Islamic (IS), ca si faptul ca a convins pe ceilalti membri ai Uniunii Europene si o serie de "ego-uri politice" sa adopte logica legala si fiscala a Germaniei, fapt care a facut ca Uniunea Europeana sa reziste noilor provocari.Merkel si-a condus tara printr-o recesiune cu pachete de stimulare si subventii pentru firmele care au redus orele de lucru ale angajatilor, iar Germania a intrat in 2016 cu un surplus bugetar in valoare de 12,1 miliarde de euro si un rating AAA din partea agentiilor de rating. Pentru 2018, guvernul german a inaintat deja, in vara acestui an, proiectul de buget pentru 2018, ca si planificare financiara pana in anul 2021. Aceasta prevede o crestere moderata a cheltuielilor bugetare (329,1 mld. Euro in 2017, pana la 356,8 mld. Euro in 2021), fara insa a se creste nivelul datoriei de stat.Pe locul al doilea al listei Forbes pentru anul 2017 se afla, pentru prima data, premierul Marii Britanii, Theresa May. Democrata Hillary Clinton, care a ratat presedintia SUA, in favoarea lui Donald Trump, a cazut de pe locul al doilea, anul trecut, pe locul 63. Alte doua americance urca insa in top: ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley (locul 43), si Ivanka, fiica lui Donald Trump (locul 19), care este si consiliera a tatalui sau.