Republicanii americani dezvaluie marile linii ale reformei fiscale propuse de Donald Trump: reduceri de impozite pentru companii si venituri, desfiintari de deduceri, simplificare fiscala

"Vrem sa oferim americanilor o reducere de impozite imensa pentru Craciun", a declarat presedintele american, in Biroul Oval. "Cred intr-adevar ca putem reusi inainte de Craciun".Dupa luni de negociere in privat, textul exact al proiectului de lege a fost facut public de majoritatea republicana, care isi doreste un avans rapid. Primul obiectiv este adoptarea in Camera Reprezentantilor inainte de concediul de Thanksgiving, in doua saptamani, si apoi examinarea de catre Senat si un vot definitiv inainte de sfarsitul anului.Cele 429 de pagini ale textului au inceput sa fie examinate cu lupa de experti si lobby-isti pentru a descoperi cum va schimba sistemul fiscal american in ceea ce reprezinta cea mai mare reforma a codului de impozite de la Ronald Reagan, in 1986.Marile linii ale reformei erau cunoscute si nu s-au schimba: scaderea impozitului pe companii de la 35 la 20% si reducerea impozitului pe venituri, care va trece de la sapte la patru transe (plus o a cincea, "zero").Rod al unui compromis de ultim minut, rata maximala actuala, 39,6%, datand din era Obama, ramane in vigoare, pentru a nu sustine vocile care acuza o reforma favorabila celor mai bogati americani. Dar rata se va aplica pentru venituri mai mari - un milion de dolari pe cuplu casatorit.Va fi lansata o mare simplificare fiscala, cu desfiintarea unei serii de deduceri: americanii nu isi vor mai putea deduce pensiile alimentare platite, costuri de mobilitate profesionala, importante cheltuieli medicale si alte nise mai specifice. Cateva mari deduceri (doanzile la credite ipotecare, impozite locale etc) sunt insa mentinute, dar unele sunt plafonate."O familie medie de patru persoane va plati impozite mai mici cu 1.182 de dolari, in medie", a declarat, intr-o conferinta de presa, Paul Ryan, presedintele Camerei. Echivalentul pe un al al facturii telefonice, potrivit acestuia.Politic, lupta se situeaza in principal in cadrul majoritatii. Opozitia democratica nu are nicio intentie sa coopereze pentru a-l ajuta pe presedinte sa inregistreze o mare victorie.Republicanii "au scris aceasta lege in umbra si vor sa o grabeasca in Congres inainte sa fie bine inteleasa", a spus lidera minoritatii democrate din Camera, Nancy Pelosi.Democratii denunta o reducere a impozitelor de care nu va profita decat 1% din clasa medie.Factiunile republicane se impart intre pro-business din Nord-Est si conservatorii din centrul rural al tarii, care isi disputa arhitectura viitorului sistem fiscal si gradul de acceptanta al derivei de la principiile ortodoxiei bugetare predicate cu fervoare in anii Obama.Deoarece reforma va costa scump finantele publice: 2.400 de miliarde de venituri in minus in primul deceniu, potrivit unei analize a Tax Policy Center. Acesti experti nu cred ca aceasta pierdere de venituri va fi compensata de cresterea economica, asa cum sustine Donald Trump.