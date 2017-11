UPDATE Procurorul general din Spania cere mandat european de arestare pe numele lui Carles Puigdemont/ Opt membri ai guvernului catalan destituit, plasati in arest preventiv

Curtea constitutionala spaniola a suspendat marti declaratia de independenta Cataloniei, in urma unui recurs al guvernului central, a anuntat AFP.

Parlamentul catalan a fost dizolvat in mod oficial luni, iar presedinta institutiei Carme Forcadell va conduce o comisie parlamentara de tranzitie pana la alegerile regionale de la 21 decembrie.

Avocatul lui Puigdemont din Belgia, unde acesta din urma a plecat impreuna cu alti patru membri ai cabenetului sau destituit, a afirmat ca climatul din Spania "nu era bun", iar clientul sau a vrut sa mentina o oarecare distanta, dar ca va coopera cu instantele.Opt membri ai guvernului catalan destituit au fost plasati in arest preventivUn judecator spaniol a ordonat joi plasarea in arest preventiv a opt membri din guvernul catalan destituit, dupa ce acestia au comparut in fata instantei intr-o ancheta pentru rebeliune si incitarea oamenilor la rebeliune, anunta AFP.