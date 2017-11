Justitia paralela inca domina Pakistanul rural: O fata de 14 ani, obligata de consiliul satesc sa umble dezbracata prin localitate

Acesta este doar ultimul incident in care un consiliu satesc din Pakistan foloseste femeile pentru a rezolva dispute familiale, deciziile tribale luate in afara sistemului de justitie condamnand la moarte sute de femei in asa-numitele ucideri de onoare.Potrivit politiei din Dera Islami Khan, unde a avut loc incidentul, fratele fetei a avut o relatie extra-conjugala cu o femeie. Consiliul satului a decis ca familia femeii poate sa se razbune dezonorand-o pe sora lui.In dimineata zilei de 27 octombrie, cand fata aducea apa acasa, un grup de barbati a acostat-o, a dezbracat-o si a tarat-o pe jos inainte sa o oblige sa umble dezbracata timp de o ora, afirma politia.Consiliile satesti, denumite,panchayat sau jirga, sunt ilegale, dar raspandite in zonele rurale unde nu exista acces la justitie sau aceasta este considerata de neincredere.In urma cu trei luni, un consiliu satesc din provincia Punjab a ordonat violarea a unei fete de 17 ani ca pedeapsa pentru o agresiune agresiune sexuala pe care ar fi comis-o fratele ei.