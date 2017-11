Statele Unite au cheltuit 73 miliarde de dolari pentru serviciile de informatii in anul fiscal 2017

Ministerul american al Apararii a anuntat intr-un comunicat ca bugetul ce i-a fost atribuit pentru activitati de informatii militare in anul fiscal incheiat la septembrie a fost de 18,4 miliarde de dolari."Nicio alta cifra sau detaliu nu vor fi date publicitatii, intrucat sunt clasificate ca secret de aparare din motive de securitate nationala", a precizat Pentagonul intr-un comunicat de presa.Luni, Directia de Informatii Nationale din SUA a anuntat ca bugetul alocat in cursul anului fiscal activitatilor de informatii civile s-a ridicat la 54,6 miliarde de dolari.Aceste doua bugete reprezinta doua principale componente ale bugetului de informatii americane, indica pe site-ul sau DNI, care supervizeaza 16 agentii americane de informatii.Una dintre recomandarile comisiei de ancheta asupra atentatelor de la 11 septembrie 2001 a fost ca agentiile de informatii americane sa-si publice bugetul. Si asa fac din 2011, in termen de 30 de zile de la incheierea anului fiscal, sub forma acestor doua cifre globale care acopera activitatile civile, pe de o parte, pe cele militare, pe de alta, fara a se distinge distributia geografica.