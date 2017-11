Dodon: Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum unirea cu R. Moldova

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat intr-un interviu acordat marti agentiei de presa TASS ca , de fapt, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea, informeaza Radio Chisinau.

La remarca reporterului TASS ca aceste planuri sunt intens discutate si in Republica Moldova, Dodon a pus aceasta pe seama agitatiei dinaintea alegerilor.

"In realitate, Romania nu are bani pentru un proiect atat de costisitor precum Unirea. Nici noi nu ii avem. Impotriva unirii, dupa cum releva sondajele, se pronunta circa 80% dintre cetatenii nostri. In plus, exista problema Transnistriei si a Gagauziei, care in acest caz vor obtine dreptul la autodeterminare. Nu cred ca SUA si UE vor dori sa plateasca pentru unificarea celor doua tari, ceea ce ameninta sa destabilizeze situatia in regiune, prin aparitia de noi probleme si noi cheltuieli', a sustinut Igor Dodon.

Reporterul TASS a insistat cu privire la problema unirii, remarcand ca in Republica Moldova activeaza partide ale "unionistilor" ce pledeaza in mod deschis pentru unirea cu Romania, iar fostul presedinte roman Traian Basescu a devenit recent presedinte de onoare al unuia dintre acestea - Partidul Unitatii Nationale.

"Se face cu acordul tacit al majoritatii de guvernamant. Lansandu-i pe unionisti in spatiul politic, aceasta (majoritatea de guvernare) doreste ca inaintea alegerilor sa distruga oponentii din partidele de dreapta, pe care mizeaza Washingtonul si Bruxellesul', a raspuns Dodon. " Eu i-am retras cetatenia Republicii Moldova lui Basescu si am initiat amendamente la legislatia care interzice partidele ce se pronunta pentru lichidarea tarii", a adaugat el.

In continuare, corespondentul TASS i-a replicat ca presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a prezentat scuze autoritatilor Romaniei pentru declaratiile sale "antiromanesti".

"Candu a prezentat scuze sefilor sai, caci el nu ascunde ca are cetatenie romana", a spus Dodon, adaugand ca "nu a fost niciodata impotriva Romaniei, unde traiesc prietenii si fratii nostri, dar ca este impotriva lichidarii statului moldovenesc".

In acelasi timp, Igor Dodon a promis sa-i pedepseasca pe membrii Curtii Constitutionale de la Chisinau care au permis schimbarea denumirii limbii de stat in Constitutia Republicii Moldova din limba moldoveneasca in cea romana, mentioneaza un comunicat emis marti de serviciul sau de presa, citat de TASS.

"Unii politicieni de pe flancul drept, precum si o parte din judecatorii Curtii Constitutionale se comporta ca mercenari platiti din strainatate care urmaresc aducerea Legii Fundamentale a tarii in conformitate cu proiectul unionist pentru lichidarea ulterioara a statalitatii moldovenesti", se afirma in acelasi comunicat.

"Denumirea de limba moldoveneasca este incetatenita de secole pe teritoriul tarii noastre, constituie un element fundamental al identitatii si al matricei culturale a moldovenilor. Majoritatea absoluta a populatiei bastinase a Republicii Moldova considera ca vorbeste limba moldoveneasca. Iar daca cineva, de oriunde o fi ei, au dubii in aceasta privinta, putem organiza un referendum la care sa intrebam cetatenii ce denumire a limbii prefera: romana sau moldoveneasca", scrie presedintele Dodon intr-o postare pe pagina sa de Facebook.