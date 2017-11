Jurnalul lui Bin Laden, facut public de CIA: Calatoria in Marea Britanie l-a convins ca Occidentul este decadent

Jurnalul se numara printre cele 470.000 de documente adunate din casa in care Bin Laden a fost ucis si facute publice miercuri de CIA "in interesul transparentei si pentru a sprijini opinia publica in a intelege fenomenul al - Qaida si pe Bin Laden".Desi pana acum au mai existat informatii conform carora bin Laden a calatorit in Occident, aceasta este prima confirmare.El a mers pentru prima data in Occident pentru a fi supus unui tratament, nespecificat, cand era in clasa a sasea si avea 13 ani.In anul urmator, adolescentul, fiu al unui miliardar saudit cu afaceri in domeniul constructiilor, a stat 10 luni in Marea Britanie, la studii. Bin Laden nu ofera alte detalii, dar se pare ca a urmat cursuri de limba engleza la Oxford.In jurnal, Bin Laden prezinta vizitele la casa lui Shakespeare din Stratford - upon - Avon, dar spune ca nu a fost impresionat de societatea britanica.El recunoaste ca varsta nu ii permitea sa isi formeze o imagine completa despre viata in Marea Britanie, insa remarca faptul ca mergea in fiecare duminica sa viziteze casa lui Shakespeare."Nu am fost impresionat si am constatat ca erau o societate diferita de a noastra si o societate cu principii morale permisive", mai noteaza Bin Laden in jurnal.